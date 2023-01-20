الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحويلات المرورية بعد غلق شارع ترسا بالهرم

غلق شارع
غلق شارع

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة في محيط الإغلاق الكلي بشارع ترسا في تقاطعه مع شارع المحولات بالاتجاهين؛ لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة 3 أيام مع إجراء تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع ترسا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، سيتم إجراء غلق كلي بشارع ترسا في الموقع المُشار إليه؛ نظرًا لوقوف مُعدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق) وذلك لمدة 3 أيام بدأت صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، على أن يكون العمل من الســاعة 12 صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا فقط.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة التي قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب في استكمال السير باتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير باتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة في المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتم وضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات- الطواحين الضوئية- الحواجز الفسفورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة الخدمات المرورية شارع ترسا الكمر الخرساني تحويلات مرورية

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التحويلات المرورية بعد غلق شارع ترسا بالهرم

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