سلطات تونس تضبط عناصر سلفية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى
أعلنت السلطات التونسية عن ضبط عناصر سلفية ابلغ بانتمائهم إلي منظمات إرهابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له - إنه في إطار ملاحقة العناصر المطلوبة للعدالة من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية ، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بمشاركة مصلحة التوقي من الارهاب من ضبط عنصر سلفي، أبلغ بانتمائه إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٦ سنوات .
وأضاف أنه في ذات السياق القت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقفصة القبض على عنصر سلفي بتهمة "الإشادة وتمجيد تنظيمات إرهابية" وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ٤ سنوات.
وتابع أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني ببوحجلة تمكنت من التحفظ علي عنصر سلفي صادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.