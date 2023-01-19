خبير شئون إقليمية: هناك ارتباط وثيق بين قمتى القاهرة وقمة أبوظبى التشاورية

قال الدكتور أكرم حسام، خبير في الشؤون الإقليمية، إن هناك ارتباط وثيق بين ما جرى في القاهرة الثلاثاء، وما جرى الأربعاء في أبوظبي، لافتاً إلى أن القمتان تحملان دلالة إقليمية واضحة.

وأضاف أكرم حسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك تحركات على مستوى الإقليم استوجبت أن يكون هناك تصور على هذا القدر من المستوى والسرعة بنفس الوقت.

وأوضح أن التطورات التي شهدها الملف الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ وصول حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة للسلطة والحديث عن تراجعات محتملة في مستوى الالتزام الإسرائيلي بعملية السلام، والحديث عن تحركات إسرائيلية لتفخيخ الوضع الحالي على الأرض، وضرب جهود التسوية والتهدئة التي تتحرك فيها القيادة المصرية على مدار أكثر من عام حاليًا، بالتعاون مع الأِشقاء في الأردن والأشقاء في السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات استوجبت وستستوجب أن تتحمل مصر المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن المجموعة التي حضرت قمة أبو ظبي التشاورية هي المجموعة الأقرب في مستوى التقارب والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، ولذلك هو تحرك في منتهى الذكاء.