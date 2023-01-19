الخميس 19 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير شئون إقليمية: هناك ارتباط وثيق بين قمتى القاهرة وقمة أبوظبى التشاورية

قمة أبوظبى
قمة أبوظبى

قال الدكتور أكرم حسام، خبير في الشؤون الإقليمية، إن هناك ارتباط وثيق بين ما جرى في القاهرة الثلاثاء، وما جرى الأربعاء في أبوظبي، لافتاً إلى أن القمتان تحملان دلالة إقليمية واضحة. 

 

وأضاف أكرم حسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك تحركات على مستوى الإقليم استوجبت أن يكون هناك تصور على هذا القدر من المستوى والسرعة بنفس الوقت. 

 

وأوضح أن التطورات التي شهدها الملف الفلسطيني الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة منذ وصول حكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة للسلطة والحديث عن تراجعات محتملة في مستوى الالتزام الإسرائيلي بعملية السلام، والحديث عن تحركات إسرائيلية لتفخيخ الوضع الحالي على الأرض، وضرب جهود التسوية والتهدئة التي تتحرك فيها القيادة المصرية على مدار أكثر من عام حاليًا، بالتعاون مع الأِشقاء في الأردن والأشقاء في السلطة الفلسطينية. 

 

وأشار إلى أن كل هذه المؤشرات استوجبت وستستوجب أن تتحمل مصر المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى أن المجموعة التي حضرت قمة أبو ظبي التشاورية هي المجموعة الأقرب في مستوى التقارب  والعلاقات مع الجانب الإسرائيلي بشكل مباشر، ولذلك هو تحرك في منتهى الذكاء. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2023 برقم الجلوس

كاسيميرو يغيب أمام أرسنال.. مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام بالاس فى البريميرليج

أشرف سنجر بعد ترشح ترامب: الشعب الأمريكى أجهد من اختيار رؤساء متقدمين بالسن

واشنطن: إمداد أوكرانيا بمنظومات الدفاع الجوى يتصدر أولوياتنا

عاصم خورشيد: القوافل الطبية تمثل أهمية كبيرة للمتواجدين بالمناطق النائية

محامى المدعين: إيلون ماسك كذب وتسبب بخسارة المستثمرين ملايين الدولارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الوثائق بين إدارتين أمريكيتين

حسىن عبدالبصىر

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «2-3»

محمد العسيري

صبرى فواز.. صاحبنا اللى ف آخر الشارع

ماجد حبته

قمة القاهرة.. ولقاء أبوظبى

أسامة الشندويلي

خطة الحكومة للعبور من الأزمة الاقتصادية

د هند جاد

سحر الحياة.. بلا أجنحة

عبد الرحيم طايع

عاصفة فى مجال الجوائز الأدبية!

مدحت بشاى

«يناير».. وتوطين الشر فى مناطق ضعفنا

صور

يا حلاوة الفراولة.. فرحة حصاد الذهب الأحمر

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى مع الرئيس الإسرائيلى؟

مستشار الأمن القومى الأمريكى يصل إسرائيل

الجيش اللبنانى يمنع جرافة إسرائيلية من اختراق الخط الأزرق الحدودى