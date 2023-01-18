الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الكهرباء: خطة ترشيد الاستهلاك تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة

الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم مساء الأربعاء، إن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد الدولة خاصة الغاز الطبيعي، منوهًا باستهلاك الغاز الطبيعي بشكل كبير في محطات إنتاج الكهرباء.

وتابع: "أى جهاز متوصل للكهرباء لا تستخدمه افصله عن الكهرباء فوراً لترشيد الفاتورة".

وأضاف: "أى جهاز تكييف لا احتاجه أفصله فورا لترشيد الكهرباء وخاصة الدفايات الكهربائية والتى تسحب كهرباء كثيرة للغاية فى جميع المنازل، فضلاً عن إضفاء جميع اللمبات الخاصة بالمنازل  وابقي لمبة واحد شغالة فقط لأنها تسحب كهرباء بشكل كبير، وخاصة المكواة التى تسحب كهرباء بشكل كبير للغاية ولابد من خفض استهلاكها بشكل كبير وفصلها من مصدر الكهرباء".

وأكمل: "ترشيد الإنارة أحد البنود، بخلاف ترشيد استخدام المكيفات والإنارة داخل وخارج المباني الحكومية، والإنارة في الميادين العامة، مضيفًا أن توفير الغاز الطبيعي يدر عائدًا على الاقتصاد المصري ، مضيفًا: "مش معنى الترشيد إننا منستخدمش كهرباء، وإنما الاستخدام بما يعود على المواطن بالنفع وفيما يحتاجه، كل درجة تقل عن 25 في المكيف ترفع الاستهلاك بدرجة كبيرة، والصيانة الدورية لتلك الأجهزة مهمة".

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