الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة أبو ظبى التشاورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة أبوظبي التشاورية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة الرئيس في قمة أبو ظبي تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية حيث ستهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

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