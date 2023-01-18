كروت صرف الخبز.. طريقة الحصول عليها ومميزاتها

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن طريقة الحصول على كروت صرف الخبز.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إن موضوع كروت صرف الخبز خطوة هامة في موضوع الخبز.

وأضاف أن كروت صرف الخبز سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية.

وأشار إلى أنه يوجد 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن تكلفة رغيف الخبز وصلت إلى 90 قرشًا، ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جرامًا، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغيير فيه.