«جحد الشيطان».. كيف تتمرد الكنيسة على إبليس في معمودية الأطفال؟

قال الباحث في الطقوس الكنسية جرجس حنين، إن أبرز مراحل المعمودية تسمى مرحلة جحد الشيطان، وفيها تخلع والدة الطفل ملابس صغيرها وتضعه على يدها اليسرى وتنشر ناحية الغرب وترفع يدها اليمنى وتقول نصا بصوت عالي ينص على: "أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك النجسة، وكل جنودك الشريرة وكل شياطينك الرديئة وكل قوتك وكل عبادتك المرذولة وكل حيلك الرديئة والمضلة وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقية نفاقك أجحدك. أجحدك. أجحدك"، ثم ينفخ الكاهن في وجه الطفل ثلاث مرات وهو يقول: “اخرج أيها الروح النجس”.

وأضاف جرجس حنين خلال حديثه لـ"الدستور": "يعقب طقوس جحد الشيطان طقسا آخر يسمى بطقس الاعتراف بالمسيح وتلاوة قانون الإيمان، حيث تقوم الأم بعمل عكس ما سبق حيث تنظر للشرق وتضع الطفل على يدها اليمنى وترفع اليد اليسرى وتقول بصوت عالي: اعترف لك أيها المسيح إلهي وبكل نواميسك المخلصة وكل خدمتك المحيية وكل أعمالك المعطية الحياة. أؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح القدس المحيي وقيامة الجسد. والكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. ثم يسألها ثلاث مرات قائلا "هل آمنت على هذا الطفل؟" فتجاوب ثلاث مرات: "آمنت".

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحتفل بعيد الغطاس المجيد، وأسس السيد المسيح في عيد الغطاس.