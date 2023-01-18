قائمة ريال مدريد.. غياب مودريتش وكارفخال أمام فياريال في كأس الملك

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلتوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره فياريال غدًا الخميس في دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا.

قائمة الـ 21 لاعبًا شهدت غياب العديد من نجوم الفريق للإصابة وعلى رأسهم لوكا مودريتش، دافيد ألابا، أورلين تشواميني، لوكاس فاسكيز وداني كارفخال.

كما شهدت القائمة استدعاء ثنائي الكاستيا ماريو مارتين وفينيسيوس توبياس، بينما تواجد على رأس القائمة القائد كريم بنزيما.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، فينيسيوس توبياس.

خط الوسط: توني كروس، إدوارد كامافينجا، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: إدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو وماريانو دياز.

سقط نادي ريال مدريد أمام غريمه ومنافسه برشلونة في المباراة النهائية لبطولة السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقدم ريال مدريد واحدًا من أسوأ مستوياته منذ انطلاق الموسم الجاري، وظهر عاجزًا أمام فريق برشلونة وبدون أي حلول تكتيكية.

تقرير: ريال مدريد اجتمع مع مبابي من جديد بعد كأس العالم

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني مازال يبحث إمكانية ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بتجديد عقده حتى يونيو 2025.

وقال تقرير صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن إدارة ريال مدريد جمعها اجتماع سري مع اللاعب عقب منافسات مونديال قطر لبحث إمكانية ضمه الصيف المقبل.

وأضاف التقرير، أن الريال مازال يحلم بضم مبابي رغم فشل المفاوضات في الصيف الماضي بجانب أن اللاعب لا يزال يرحب بفكرة الانضمام إلى الميرنجي.