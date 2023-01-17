الثلاثاء 17 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي خلال هذه الأيام امتحانات الفصل الدارسي الأول في أغلب المحافظات بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم في المحافظات تحديد موعد امتحانات 2 ثانوي وفقًا لظروف الدراسة بها.

واختلف نظام امتحانات ودرجات الصف الثاني الثانوي منذ عدة سنوات بعد إدخال التابلت في المنظومة التعليمية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023.

 

توزيع درجات 2 ثانوي عام 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  كيفية توزيع درجات طلاب 2 ثانوي عام، بحيث يكون المجموع النهائي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 هو 280 درجة مقسمة إلى 140 درجة لكل ترم وجاء توزيع درجات الصف الثاني الثانوي في كل المحافظات كالتالي: 

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 وشكل ورقة الامتحان

نموذج إجابة امتحان العربي أولى ثانوي 2023 وتوزيع الدرجات

  • مادة اللغة العربية 50 درجة للمادة.
  • درجات مادة  اللغة الأجنبية الأولى  40 درجة للمادة .
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة .
  • درجات مادة الرياضيات  بمجموع 40 درجة .
  • توزيع مادة الأحياء 20 درجة
  • توزيع مادة الفيزياء 20 درجة
  • توزيع مادة الكيمياء 20 درجة.
  • توزيع مادة الجغرافيا 20 درجة.
  • توزيع مادة التاريخ  20 درجة.
  • توزيع مادة الفلسفة والمنطق بمجموع كلى 20 درجة لكل منهما حسب التخصص الذي يدرس فيه طالب 2 ثانوي عام سواء علمي أو أدبي .

تقديرات الصف الثاني الثانوي 

فيما بدأت وزارة التربية والتعليم في اعتماد نظام تقديرات بدلًا من المجموع الرقمي لطلاب الصف الثاني الثانوي  منذ أن بدأ نظام التعليم الالكتروني والاعتماد على التابلت في العملية التعليمية، ويكون  مجموع كل فصل دراسي من 140 درجة و280 درجة المجموع النهائي وجاءت كالتالي: 

  • تقدير امتياز إذا حصل  الطالب على مجموع يتراوح بين   85 إلى 100 درجة.
  • تقدير  جيد جدا إذا حصل الطالب على  مجموع 65 إلى 85 درجة.
  • تقدير جيد إذا حصل على الطالب على مجموع  50 إلى 65 درجة.
  • وأقل من ذلك يحصل على تقدير ضعيف ويكون مطلوب منه تحقيق تقدير أعلى في اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو يقوم بإعادة امتحان المادة مرة ثانية في اختبارات الدور الثاني ليحصل على تقدير أعلى من ضعيف.
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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

الصف الثاني الثانوي الفصل الدارسي الأول 2 ثانوي وزارة التربية والتعليم توزيع درجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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