يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي خلال هذه الأيام امتحانات الفصل الدارسي الأول في أغلب المحافظات بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم لمديريات التعليم في المحافظات تحديد موعد امتحانات 2 ثانوي وفقًا لظروف الدراسة بها.

واختلف نظام امتحانات ودرجات الصف الثاني الثانوي منذ عدة سنوات بعد إدخال التابلت في المنظومة التعليمية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي كيفية توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023.

توزيع درجات 2 ثانوي عام

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كيفية توزيع درجات طلاب 2 ثانوي عام، بحيث يكون المجموع النهائي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 هو 280 درجة مقسمة إلى 140 درجة لكل ترم وجاء توزيع درجات الصف الثاني الثانوي في كل المحافظات كالتالي:

مادة اللغة العربية 50 درجة للمادة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة للمادة .

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة .

درجات مادة الرياضيات بمجموع 40 درجة .

توزيع مادة الأحياء 20 درجة

توزيع مادة الفيزياء 20 درجة

توزيع مادة الكيمياء 20 درجة.

توزيع مادة الجغرافيا 20 درجة.

توزيع مادة التاريخ 20 درجة.

توزيع مادة الفلسفة والمنطق بمجموع كلى 20 درجة لكل منهما حسب التخصص الذي يدرس فيه طالب 2 ثانوي عام سواء علمي أو أدبي .

تقديرات الصف الثاني الثانوي

فيما بدأت وزارة التربية والتعليم في اعتماد نظام تقديرات بدلًا من المجموع الرقمي لطلاب الصف الثاني الثانوي منذ أن بدأ نظام التعليم الالكتروني والاعتماد على التابلت في العملية التعليمية، ويكون مجموع كل فصل دراسي من 140 درجة و280 درجة المجموع النهائي وجاءت كالتالي: