الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 وشكل ورقة الامتحان

الامتحان
الامتحان

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي في عددٍ من المحافظات، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ورغم اختلاف موعد انعقاد الامتحانات من محافظة لأخرى إلا أن شكل ورقة الامتحان وتوزيع درجات المواد كما هي لجميع الطلاب في محافظات الجمهورية.

ويعرض «الدستور» في التقرير التالي توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023  وشكل ورقة الامتحان.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات أولى ثانوي 2023 لكل الطلاب في المحافظات وجاءت كالتالي: 

  • درجات  مادة اللغة عربية: 50 درجة.
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.
  • درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.
  • درجات مادة الرياضيات: 40 درجة.
  • درجات مادة الكيمياء: 20 درجة.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة وتوزيع الدرجات

  • مادة الفيزياء: 20 درجة.
  • مادة أحياء: 20 درجة.
  • مادة الفيزياء : 20 درجة
  • مادة الجغرافيا : 20 درجة
  • مادة التاريخ:  20 درجة
  • مادة الفلسفة والمنطق:  20 درجة

شكل ورقة الامتحان للصف الأول الثانوي 2023

ووضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط بشأن امتحانات الصف الأول الثانوي العام في نصف العام الدراسي الجاري، وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ضوابط عقد اختبارات أولى ثانوي للترم الأول على مستوى الإدارة التعليمية، حيث ستعقد الامتحانات ورقيا وإلكترونيا، وتتضمن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

وتشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85% باستخدام التابلت، أما الأسئلة المقالية القصيرة Short say ستكون ورقية ونسبتها 15% من الامتحان وفق طبيعة كل مادة دراسية، وتوفر وزارة التربية والتعليم عدد مناسب من نسخ الامتحان كامًلا ورقيًا احتياطي، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة.

ومع تأخر تسليم التابلت لبعض طلاب الصف الأول الثانوي حتى منتصف ديسمبر الماضي، سيعقد امتحانهم ورقيا، وستتولى مدير المدرسة العرض على مدير الإدارة التعليمية فيما يتعلق بطلاب الصف الأول الثانوي الذين تأخر تسلمهم للتابلت، وكذلك يتولى إدارة الامتحانات وفق القواعد المقررة والإشراف الكامل على التقدير وإعلان النتيجة.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 للتقدم للاختبارات النهائية

الصف الأول الثانوي أولى ثانوي لفصل الدراسي الأول امتحانات التربية والتعليم توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

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وائل لطفي

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