الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية يهنئ القس أندريه زكي بأعياد الميلاد

سامي فوزي
سامي فوزي

زار الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الثلاثاء، القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد برفقة وفد كنسي.

قال رئيس الأساقفة: “سعداء بالعلاقة الطيبة بين الكنيستين وحضوركم هام للغاية في احتفال مجلس كنائس مصر  بالكنيسة الأسقفية”، مضيفًا: “علاقتنا تتوافر  بالمحبة ونتمنى وافر السلامة لكم”.

من جانبه قال القس أندريه زكي: “نعتز بكم ككنيسة أسقفية إذ لنا علاقة متجذرة بيننا منذ سنوات طويلة ونحن داعمين لكم فى مجلس كنائس مصر أثناء توليكم الأمانة العامة فى الفترة المقبلة”.

كما أشاد رئيس الإنجيلية بمستوى كلية اللاهوت الأسقفية قائلا: "مستوى الطلبة لديكم قوى لاهوتيًا 
إذ نسعى لاعتماد شهادات الطلبة من الكليات المختلفة منهم الكنيسة الأسقفية".

وأكد رئيس الأساقفة بدوره: “نسعى لمستوى أكاديمي فى كلية اللاهوت الأسقفية يواكب ما يحتاجه الخادم داخل الكنيسة”.

حضر اللقاء من الكنيسة الأسقفية كلاً من  العميد هانئ شنودة عميد منطقة القنال والعميد ديفيد عزيز عميد كنائس الإسكندرية والقس يشوع يعقوب عميد مساعد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك والكانون مدحت صبرى ومن الكنيسة الإنجيلية حضر الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس اسطفانوس زكى أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام والقسيس أكرم ناجي عضو المجلس الإنجيلي العام والنائبه ندى ثابت عضو مجلس النواب والنائب هادي لويس عضو مجلس الشيوخ والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر والأستاذة ماري ممدوح مدير مكتب رئيس الطائفة الإنجيلية والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.

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