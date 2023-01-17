انقلاب سيارة نقل محملة بالأحجار على محور 30 يونيو

انقلبت سيارة نقل محملة بالأحجار الرخامية على محور 30 يونيو دون خسائر في الأرواح، بدائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إخطاراً من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بأحجار رخامية على طريق محور 30 يونيو اتجاه بورسعيد، نطاق قرية الرياح وقرية البياضية، مما أدى لغلق طريق بورسعيد من الاتجاهين دون خسائر في الأرواح.



وتم التنسيق إدارة مرور الإسماعيلية وتم فتح الطريق وعودة الحركة المرورية دون خسائر.