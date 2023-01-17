الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بشرى لمرضى السكرى.. تفاصيل تجربة البنكرياس الصناعى

جهاز قياس السكر
جهاز قياس السكر

أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تفاصيل تجربة البنكرياس الصناعي، قائلاً: "إن مريض السكر وخاصة من النوع الأول يعاني من نقص في إفراز الأنثولين من البنكرياس".

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنثولين يحدث فيها نوع من الضمور، وتقل جدًا لدرجة أن إفرازها للأنثولين يقل، وبالتالي كان العلاج استبداليا.

وأوضح أنه بالرغم من أن الأنثولين علاج لهؤلاء المرضى، إلا أن وسيلة التعاطي للدواء عن طريق الحقن، تكون مشكلة وخاصة في الأطفال الذين يعانون من سكر من النوع الأول. 

وأشار إلى أنه تم استخدام التكنولوجيا للاستفادة منها في الطب، لافتًا إلى أنه أصبح توجد وسائل علاجية يتم تجربتها للتخفيف على المرضى.

وبيّن أن البنكرياس الصناعي يتم فيه استخدام ثلاثة أجهزة حتى يتم من خلالها إعطاء الطفل أو الشخص المريض، الأنثولين بحسب احتياجاته، النظام الأول يتم فيه قياس السكر على مدار الـ 24 ساعة طول الوقت وبالتالي يكون معروف نسبة السكر عند هذا الشخص طيلة الوقت.

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