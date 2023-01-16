للمرة الاولى.. البابا تواضروس يتغيب عن احتفالات «عيد الغطاس» بالإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد مساء الأربعاء المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتعد تلك المرة الاولى التي يتغيب فيها بابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ توليه السدة المرقسية في عام 2012 عن احتفالات عيد الغطاس بالاسكندرية، بالتزامن مع استمراره في فترة الراحة، استجابًة لنصيحة الأطباء، خاصة بعد تعرضه للإجهاد خلال قداس عيد الميلاد المجيد، وقيامه صباح عيد الميلاد المجيد باجراء فحوصات طبية بإحدى مستشفيات القاهرة.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح السبت الماضي، قداس عيد الختان المجيد في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

وألقى قداسته عظة القداس متأملًا في معاني العيد الذي يعد أحد الأعياد السيدية الصغرى.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: انه يتمتع قداسة البابا بحالة صحية طيبة، مع استمراره في فترة الراحة، لبضعة أيام أخرى، بناءًا على نصيحة الأطباء.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، 18 يناير الجاري صوم برمون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية المسيح بنهر الأردن، الخميس 19 يناير الجاري.

ما هو برمون الغطاس؟

برمون الغطاس صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

طقس برمون الغطاس

ويصلى البرامون بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

ما هو البرامون؟

والبرامون هو كلمة يونانية واصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.

وظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة"؛ وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع القرن الثالث عشر.

والبرامون وردت أول ترجمة عربية له في المراجع القبطية في القرون الوسطى بمعنى "فوق العادة"، إلا أن ذلك التفسير، الذي ظهر وقت ضعف الإلمام الجيد باللغة اليونانية، لم يعتمد على قاموس بقدر ما كان وصفًا لاختلاف طريقة الصوم في هذا التوقيت، عن باقي أيام الصيام التي تسبقه، لكن هذا المعنى هو الأكثر انتشارًا حتى الآن.

أيام البرامون الغطاس

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، أما إذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك؛ بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

وعيد الغطاس يرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.