الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية 2023

بنك التعمير والإسكان
بنك التعمير والإسكان

ننشر لكم رابط بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية 2023، بالتزامن مع منتصف شهر يناير بالعام الجديد، حيث يسعى الكثير من الأسر المصرية للتقديم في شقق الإسكان، وكثرت التساؤلات حول رابط بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق في مصر، الممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات الإسكان المتوسط في مشروعات «مشروع سكن مصر، مشروع دار مصر، مشروع جنة»، حيث أن بدأ الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان للقيام بحجز الوحدات السكنية.

رابط بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية 2023

وترصد «الدستور» في السطور التالية، لينك موقع بنك التعمير والإسكان وكافة خطوات الحجز، طبقًا لوزارة الإسكان والمرافق المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

رابط موقع بنك التعمير والإسكان 2023

أتاحت وزارة الإسكان المصرية والمرافق المصرية، الممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فرصة حجز الوحدات السكنية التى قد أعلنت عنها من ضمن محور الإسكان المتوسط في مشروعات (مشروع سكن مصر، مشروع دار مصر، مشروع جنة)، لكافة المواطنين متوسطي الدخل، من خلال الموقع الإلكتروني في بنك التعمير والإسكان والذي يتاح الدخول عليه عبر الضغط على هذا الرابط (من هنا). 

خطوات حجز الوحدات السكنية على موقع بنك التعمير والإسكان 

ستبدأ جميع خطوات حجز كافة الوحدات السكنية بموقع بنك التعمير والإسكان، وتكون بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك، والاختيار لحجز الوحدات السكنية، والقيام بإنشاء حساب جديد وقم بإدخال كلمة مرور خاصة بك، وأيضًا تسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، ويكون منها الاسم رباعي وكذلك رقم بطاقة الرقم القومي.

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وقبل بداية جميع خطوات الحجز سيتم الاطلاع جيدًا على كافة المشروعات السكنية المتاحة، وأيضًا قراءة كل ما يوجد في كراسة الشروط الخاصة في كل مشروع، سواء كان مشروع سكن مصر، مشروع دار مصر، مشروع جنة، ومن ثم الاختيار لمشروع المراد الحجز به، والقيام بسداد مقدم جدية الحجز، وأيضا اتباع الخطوات المتبقية للقيام بإتمام عملية الحجز الإلكتروني، ثم ستصل إليك رسالة تأكيدية "بنجاح" عملية الحجز. 

وطبقًا لوزارة الإسكان والمرافق المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سوف يتم تخصيص كافة الوحدات السكنية المطروحة حاليا من ضمن مشروعات (مشروع سكن مصر، دار مصر، مشروع جنة) بأسبقية الحجز "أون لاين" بموقع بنك التعمير والإسكان.

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وائل لطفي

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