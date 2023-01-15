تعرف على تفاصيل حجز وحدات «جنة ودار وسكن مصر» من وزارة الإسكان

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنه تم بدء حجز أكثر من 22 ألف وحدة سكنية بمشروعات "جنة ودار مصر وسكن مصر" في عدد من المدن الجديدة.

وأضاف أن قيمة جدية الحجز بالنسبة لوحدات "جنة " تبلغ 100 ألف جنيه، بينما جدية الحجز لمشروع "دار مصر" تبلغ 80 ألف جنيه بجانب المصروفات الإدارية ومصروفات التسجيل.

وأشار إلى أن بدء الحجز للوحدات في 5 مارس ويتم التخصيص بأسبقية الحجز، موضحاً أن سداد 10% من ثمن الوحدة عند الاستلام و70% باقي ثمنها على أقساط ربع سنوية.

وتابع: "بالنسبة لمشروع جنة فيشمل 10872 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، أما عن مشروع دار مصر فيشمل 512 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2".