احذر.. 3 حالات يتم فيها إلغاء تخصيص وحدات سكن مصر

حددت وزارة الإسكان والمرافق، عدد من الحالات التي إذا قام بها العميل المتقدم لحجز شقق الإسكان المتوسط ضمن مشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة"، سيتعرض لإلغاء التخصيص سواء قبل استلام الوحدة السكنية المخصصة له أو بعد استلامها، كما حرصت الوزارة على إرفاق تلك الحالات ضمن كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع سكني، ليطلع عليها العميل الراغب في التقدم للحجز.

وهذه هي الحالات التي يتم فيها إلغاء تخصيص شقق "سكن مصر ودار مصر وجنة" 2023.

1- في حالة ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بالكراسة.

2- يتم إلغاء التخصيص أيضًا بناء على طلب المخصص له الوحدة.

3- التنازل أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

4- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

5- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

6- عدم استكمال المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة السكنية سداد الـ20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

7- عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد.

المبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام

- يتمّ خصم (1% مصاريف إدارية + 5.0 %لحساب مجلس الأمناء)، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

أما عن قيمة ما يُخصم من المبالغ المسددة حال إلغاء التخصيص بعد الاستلام، سيتم خصم (1% مصاريف إدارية + 5.0% لحساب مجلس الأمناء)، وذلك من إجمالي قيمة الوحدة سنوياً، كما يتم خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7 %من إجمالي قيمة الوحدة من تاريخ الاستلام وفقًا لما ورد باللائحة العقارية.

جدير بالذكر أن المواطنين يسألون بشكل كبير يوميا عن طرح الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان والتي تأتي ضمن مشروع "سكن مصر- دار مصر- جنة مصر"، حيث تتناول الأسئلة أسباب إلغاء التخصيص والقيمة السعرية للوحدة السكنية.