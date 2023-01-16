الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ماركا: النصر السعودى يخطط لضم كيلور نافاس من أجل تعويض غياب أوسبينا

كيلور نافاس
كيلور نافاس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن إدارة نادي النصر السعودي، تبحث عن تدعيم صفوفها، بحارس مرمى، من أجل تعويض غياب الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات بشأن ضم الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف «العالمي»، الذي يضم أيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحفية إلى أن إصابة الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، أجبرت المدرب رودي جارسيا، على طلب التعاقد مع حارس مرمى، إلا أن الحارس السابق لريال مدريد، هو الخيار الأول بالنسبة للمدرب الفرنسي.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الصفقة من الممكن أن تنتهي خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل تواجد كيلور نافاس، في الرياض، بمناسبة المباراة الودية التي سيخوضها باريس سان جيرمان، أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، والتي سيحتضنها ستاد الملك فهد بالرياض.

وكان ديفيد أوسبينا، قد تعرض لإصابة في ذراعه اليمنى في المباراة الأخيرة التي خاضها فريقه النصر أمام الشباب، حيث من المفترض أن تكون فترة غياب الحارس الكولومبي طويلة، ومن هنا بدأ النصر البحث عن بديل. 

وأضافت «ماركا»، أن أوسبينا يخطط للسفر إلى مدريد، للخضوع للمزيد من الفحوصات ومعرفة إمكانية إجراء عملية جراحية في العاصمة الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيلور نافاس ليس الخيار الوحيد لدي النادي السعودي، لكنه الأولوية، مشيرًا إلى أن اسما آخر ظهر لدي إدارة «العالمي» هو منير المحمدي، حارس نادي الوحدة، الذي لعب مع ناديي نومانسيا ومالقا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن التحركات الأولى كانت موجهة نحو التعاقد مع الحارس الدولي الكوستاريكي.

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