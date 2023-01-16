الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 6.2 يضرب شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال
زلزال

أفادت شبكة “العربية”، في نبأ عاجل لها، بأن زلزالًا بقوة 6.2 ضرب شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية.

يأتي هذا بعد أسبوع من زلزال بقوة 7,6 درجات ضرب أعماق المحيط قبالة إندونيسيا وتيمور الشرقية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفقًا لمعهد المسح الجيولوجي الأميركي.

وتابع تقرير المعهد الأمريكي، أن مركز الزلزال كان على مسافة 427 كيلومترا جنوب جزيرة أمبون الإندونيسية على عمق 95 كيلومترا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، بأن الهزّات الارتدادية بلغت قوتها 5,5 درجات.

وروى حمدي، وهو إندونيسي في أمبون، لوكالة “فرانس برس”: "كنت في الفراش ثم شعرت بقليل من الاهتزاز، فاستيقظت وعلمت أن الكثير من أصدقائي شعروا بذلك أيضا"، بحسب فرانس برس.

وحذّرت الوكالة المحلية في البداية من احتمال حدوث تسونامي، ثم رفعت التحذير.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

وفي 21 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.
 

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