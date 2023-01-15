الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصر والمغرب.. «فراعنة اليد» يوسع الفارق إلى 7 أهداف فى الدقيقة 40

اليد
اليد

وسع المنتخب المصري لكرة اليد الفارق مع منافسه منتخب المغرب مع الوصول إلى الدقيقة 40 من أحداث اللقاء.

وسجل منتخب مصر 18 هدفا مقابل 11 هدفا لصالح المغرب.

ويتواجد المنتخب المصري لكرة اليد في المجموعة السابعة بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة.

وحقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الكرواتي بنتيجة 31/22 في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا خلال الفترة من 11 حتى 29 من شهر يناير الحالي، في دولتي السويد وبولندا.

وحصد علي زين نجم منتخب مصر جائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، ونظيره الكرواتي.

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