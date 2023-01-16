أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 يناير 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 يناير 2023 محور اهتمام الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية؛ لذلك تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعرض من خلال التقرير الأسعار من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية للحديد والصلب.

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 16 يناير 2023

تشهد أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16 يناير 2023 ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المحلية والتي لا يضاف إليها تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين ومصاريف العتالة وهي كالتالي:

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد اليوم

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 27350 جنيهًا.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 28450 جنيهًا.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 28450 جنيهًا.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 27200 جنيه.



سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 27200 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 27350 جنيهً.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1660 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص نحو 1710 جنيهات.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 1660 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1770 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة نحو 1560 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف نحو 1660 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العامرية نحو 1640 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز نحو 1740 جنيهًا.



سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1675 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النهضة نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسوان نحو 1660 جنيهًا.

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