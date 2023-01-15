الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال
سعر الريال

تضاعفت التساؤلات والاستفسارات حول  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بالبنوك، أثناء مستوى صرفه، وذلك في بداية أيام العمل الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، والتي استستأنف البنوك عملها اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية. 
 

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023  في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 7.81 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 7.84 جنيه للشراء، 7.86 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.84 جنيه للشراء، 7.86 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 7.84 جنيه للشراء، 7.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023  في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 7.82 جنيه للشراء، 7.89 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.64 جنيه للشراء، 7.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023  في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.61 جنيه للشراء، 7.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة: 7.67 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 15 يناير 2023 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.15 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.09 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 7.67 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 7.82 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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