سعر الريال السعودى اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى البنوك المصرية
تضاعفت التساؤلات والاستفسارات حول سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بالبنوك، أثناء مستوى صرفه، وذلك في بداية أيام العمل الأسبوعية بالقطاع المصرفي المصري، والتي استستأنف البنوك عملها اليوم الأحد.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية
وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنوك المصرية.
أسعار الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 7.81 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.
سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 7.84 جنيه للشراء، 7.86 للبيع.
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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 7.84 جنيه للشراء، 7.86 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 7.84 جنيه للشراء، 7.89 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنك المصري الخليجي
سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي: 7.82 جنيه للشراء، 7.89 للبيع.
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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 7.64 جنيه للشراء، 7.91 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 7.61 جنيه للشراء، 7.90 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة: 7.67 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.
سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 15 يناير 2023
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.15 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.
سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.09 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15 يناير 2023 في بنك أبوظبي التجاري
سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري: 7.67 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.
سعر العملة السعودية اليوم الأحد 15 يناير 2023 في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 7.82 جنيه للشراء، 7.88 للبيع.