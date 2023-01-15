إصابة العشرات من الشرطة الألمانية خلال صدامات مع نشطاء بيئيين

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح في صدامات مع آلاف المحتجين المعارضين لتوسيع منجم فحم في غرب البلاد.

وكان حوالى 15 ألف شخص وفق الشرطة - 35 ألفا وفق المنظمين - من بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج، تظاهروا ضد توسيع منجم فحم حجري مفتوح يؤدي إلى تدمير قرية لوتزيرات في حوض الراين بين دوسلدورف وكولونيا.

وجاءت التظاهرة دعما لنشطاء اعتصموا في الموقع وشرعت الشرطة في إجلائهم عنه منذ الأربعاء.

وأفادت الحركة المنظمة للاحتجاج، السبت، بوقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه.

وبحسب الشرطة، تم الشروع في إجراءات قانونية ضد نحو 150 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن الوضع على الأرض كان "هادئا جدا" الأحد.