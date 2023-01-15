الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة العشرات من الشرطة الألمانية خلال صدامات مع نشطاء بيئيين

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، إصابة نحو 70 من عناصرها بجروح في صدامات مع آلاف المحتجين المعارضين لتوسيع منجم فحم في غرب البلاد.

وكان حوالى 15 ألف شخص وفق الشرطة - 35 ألفا وفق المنظمين - من بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبرج، تظاهروا ضد توسيع منجم فحم حجري مفتوح يؤدي إلى تدمير قرية لوتزيرات في حوض الراين بين دوسلدورف وكولونيا.

وجاءت التظاهرة دعما لنشطاء اعتصموا في الموقع وشرعت الشرطة في إجلائهم عنه منذ الأربعاء.

وأفادت الحركة المنظمة للاحتجاج، السبت، بوقوع عشرات الإصابات في صفوف النشطاء، بعضها خطير لا سيما بسبب عض الكلاب وخراطيم المياه.

وبحسب الشرطة، تم الشروع في إجراءات قانونية ضد نحو 150 شخصًا.

وذكرت الشرطة أن الوضع على الأرض كان "هادئا جدا" الأحد.

الشرطة الألمانية صدامات نشطاء بيئيين منجم فحم حجري إصابة 70 شرطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

حبس فرد أمن بتهمة بيعه أنتيكات مسروقة في الجمالية

استكمال محاكمة متهم بقتل صديقه بدار السلام غدًا

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلًا رمضان الرئيسى بالجيزة

تحرير 12 شخصا احتجزوا رهائن فى محطة قطار جنوب نيجيريا

محافظ الدقهلية يكرّم طالبة أعادت 100 ألف جنيه لصاحبهم

«ONTIME SPORTS» تنقل مباراة المنتخب والمغرب فى بطولة العالم لكرة اليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس