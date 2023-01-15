الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيرو تعلن حالة الطوارئ فى العاصمة مع استمرار التظاهرات

تظاهرات بيرو
تظاهرات بيرو

أعلنت حكومة بيرو، السبت، عن حالة الطوارئ في العاصمة ليما وعدد من المناطق، مع استمرار التظاهرات ضد الرئيسة دينا بولوارتي، التي تخللتها أعمال عنف أوقعت ما لا يقل عن 42 قتيلا منذ خمسة أسابيع.

ويجيز هذا الإجراء الساري لثلاثين يوما للجيش التدخل للحفاظ على النظام ويقضي بتعليق عدد من الحقوق الدستورية مثل حرية الحركة والتجمع والحق في حرمة المنازل، وفق مرسوم نشر مساء السبت في الصحيفة الرسمية.
وإلى جانب العاصمة، أعلنت حالة الطوارئ بصورة خاصة في مقاطعتي كوسكو وبونو في جنوب البلاد، وفي ميناء كالاو قرب ليما.

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لن تستقيل.. رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط عشرات الضحايا فى احتجاجات بأنحاء البلاد


وتخطى عدد الحواجز على الطرقات السبت 100 حاجز، ما أعاق حركة السير وبصورة رئيسية في الجنوب، مركز الاحتجاجات، غير أن السلطات قامت السبت بإعادة فتح مطار كوسكو الدولي، بوابة الدخول الرئيسية للسياح الوافدين إلى جنوب البلاد، بعدما أغلق مرتين بسبب أعمال العنف.

- أسباب التظاهرات في بيرو

واندلعت الاحتجاجات ضد بولوارتي بعد إقالة الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو في السابع من  ديسمبر الماضي، وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة.

وتولت بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو، الرئاسة خلفا له بموجب الدستور وهي تنتمي إلى حزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها "خائنة" يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية، وترفض الرئيسة في الوقت الحاضر التنحي.

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سقوط 17 قتيلًا فى بيرو فى صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

بيرو الطوارئ ليما التظاهرات بولوارتي الاحتجاجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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