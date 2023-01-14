لن تستقيل.. رئيسة بيرو تعتذر عن سقوط عشرات الضحايا فى احتجاجات بأنحاء البلاد

اعتذرت رئيسة بيرو دينا بولوارتي عن سقوط عشرات الضحايا في احتجاجات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وذلك في كلمة وجهتها إلى الأمة، الجمعة.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فقد أدت احتجاجات على مدى أسابيع إلى سقوط 42 شخصاً على الأقل منذ أوائل ديسمبر الماضي، عندما تمت الإطاحة بالزعيم السابق بيدرو كاستيو واحتجازه بعد محاولته حل الكونجرس بشكل غير قانوني، وأكدت بولوارتي أنها لن تستقيل من منصبها.

تشييع ضحايا الاحتجاجات فى بيرو على وقع استمرار الاشتباكات

وقطع متظاهرون في بيرو طرقا وأقاموا جنازات جماعية لقتلى الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة، والتي تهزّ البلاد منذ أسابيع، فيما دعت الولايات المتحدة إلى "ضبط النفس" من الجانبين.

وامتدّت المواجهات العنيفة إلى مدينة كوسكو السياحية، العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا، حيث قُتل متظاهر وجُرح أكثر من 30 آخرين بينهم 19 شرطيًا.

بذلك، يكون 41 شخصًا على الأقل قد قتلوا منذ ديسمبر في تظاهرات تطالب بتنحي رئيسة بيرو دينا بولوارتي، التي تسلّمت رئاسة البلاد بعد عزل الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو وتوقيفه في السابع من ديسمبر إثر اتهامه بمحاولة انقلاب لسعيه إلى حل البرلمان الذي كان يستعد لطرده من السلطة.

وعبّرت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ من ارتفاع حدة العنف في بيرو"، فيما وصلت الأربعاء بعثة من اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان إلى البلد للتحقيق في الاحتجاجات والاتهامات بالقمع السياسي.

الثلاثاء، قال مكتب المدعي العام في بيرو إنه فتح تحقيقًا في ارتكاب إبادة بحق بولوارتي ومسئولين كبار آخرين نتيجة الوفيات في التظاهرات.

ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد، إذ تشهد منذ الرابع من يناير إضراباً مفتوحاً ومواجهات كبيرة وعمليات تخريب ونهب. ومشى آلاف السكان في شوارع خولياكا وهم يحملون نعوش 17 مدنيًا قُتلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحمل كلّ نعش صورة وكان ملفوفًا بعلم بيرو.

وكُتب على النعش الأبيض لإدغار هوارانكا الذي حمله ستة أفراد من عائلته "دينا قتلتني بالرصاص".