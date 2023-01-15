بالأسماء.. مصرع صياد وإصابة أخر إثر انهيار جبل على خيم الصيادين بمفيض توشكى

لقى صياد مصرعه بينما أصيب أخر إثر وقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع صياد وإصابة أخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن المصاب يدعي شعبان محمد ابو المكارم، يبلغ من العمر 44 سنة وإصابته بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، بينما المتوفي يدعى محمود مصطفى النحاس، يبلغ من العمر 45 سنة، من محافظة الأقصر،صياد، وتم العثور على جثته أسفل التراب، وتمت إجراءات نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبوسمبل الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كانت تمكنت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أمس السبت، من السيطرة على حريق اندلع في عدد من الأكشاك بمنطقة السوق، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق في 3 أكشاك بمنطقة السوق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، وتمت الإجراءات اللازمة.