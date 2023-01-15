الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. مصرع صياد وإصابة أخر إثر انهيار جبل على خيم الصيادين بمفيض توشكى

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

لقى صياد مصرعه بينما أصيب أخر إثر وقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار كتلة جبلية على خيم الصيادين بمفيض توشكى بمدينة أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مما أسفر عن مصرع صياد وإصابة أخر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي.

 

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتبين أن المصاب يدعي شعبان محمد ابو المكارم، يبلغ من العمر 44 سنة وإصابته بكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى أبوسمبل الدولى، بينما المتوفي يدعى محمود مصطفى النحاس، يبلغ من العمر 45 سنة، من محافظة الأقصر،صياد، وتم العثور على جثته أسفل التراب، وتمت إجراءات نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أبوسمبل الدولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كانت تمكنت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أمس السبت، من السيطرة على حريق اندلع في عدد من الأكشاك بمنطقة السوق، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

وكانت تلقت وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق  في 3 أكشاك بمنطقة السوق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، وتمت الإجراءات اللازمة. 

أسوان الدفع بسيارات الإسعاف غرفة عمليات النجدة انهيار جبل توشكى مصرع صياد وإصابة أخر مدينة أبوسمبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

رئيس مجلس النواب الأمريكى: وثائق بايدن السرية سبّبت عدم ثقة الأمريكيين بالحكومة

ريم مصطفى بإطلالة جذابة

على مدار 6 سنوات.. علماء مصر حول العالم على شاشة «DMC»

قناة «dmc» تجمع شمل الأسرة المصرية ببرامج اجتماعية وترفيهية مميزة

بالأسماء.. مصرع صياد وإصابة أخر إثر انهيار جبل على خيم الصيادين بمفيض توشكى

خبير لوائح: كهربا لن يشارك مع الأهلى إلا فى حالة واحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس