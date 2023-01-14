الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عميد «طب طنطا» يتوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى بعد وقوع حادث سير لطالبين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حرص الدكتور أحمد محمد غنيم، عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على التوجه لمستشفى الطوارئ الجامعى فورعلمه بوقوع حادث سير لاثنين من الطلبة وهما: إبراهيم جمعة الحاجرى وإبراهيم حسن شلتوت المقيدين بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعـة طنطـا خلال طريقهما للحضور للكلية اليوم.  

أكد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، أن حالة الطالبين مستقرة ويعانيان من كسر فى القدم وطمأن أهلهما وذويهما، موجهًا بتوفير كافة أنواع الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية لهما، مشيرًا إلى أنه تم نقل الطالبين إلى المستشفى التعليمى العالمى لإجراء العمليات الجراحية واستكمال العلاج به تحت إشراف نخبة من أساتذة قسم جراحة العظام والهيئة المعاونة بالقسم متمنيًا لهما الشفاء العاجل.

 

ورافقه الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور أحمد السقا مدير مستشفى الطوارئ الجامعى والدكتور محمد سمير مدير مستشفى التعليمى العالمى والدكتور محمد جابر المنسق الأكاديمى لبرنامج الجدارات بالكلية.

عميد طنطا يتوجه لمستشفى فورعلمه بوقوع حادث سير لاثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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