الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 15 يناير 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 15 يناير 2023، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيأ: تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة.

عاطفياً: تلتقي صديقاً قديماً وتبدأ معه علاقة عاطفية وتفكّر جدياً في الارتباط، بعدما بدأت تشعر بأن العزوبية لم تعد تناسبك.

صحياً: لا ترفض نصيحة أحد المقربين منك، فقد تساعدك في تخطي أزمتك الصحية.

 

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حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: لا تستسلم أمام الضغوط مهما تكن كبيرة، والهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه غير مستحيل.

عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا يساعدك على تخطي ذلك.

صحياً: نم الساعات المطلوبة لئلا تستيقظ وتشعر بأنك في حالة من الكسل والهمة الثقيلة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تميزك بخبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك أبواباً متعددة، وقد تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المهني.

عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتماداً على نفسك.

صحياً: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحاً ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيداً عن الضجيج، فتنكبّ على ملف تحافظ على سريّته.

عاطفياً: تستعدّ للقيام برحلة مع الحبيب والابتعاد عن أجواء العمل والضغوط المرهقة التي ترافقك في عملك.

صحياً: الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف في النظر أو عامل آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد.

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حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: تضطر إلى التكيف مع المستجدات أو إلى تقديم تبريرات وتفسيرات، أو يسود جو من سوء التفاهم مع بعض الأصدقاء.

عاطفياً: تدفع طيبة قلبك الزائدة الحبيب إلى استغلالك من دون الاهتمام بمشاعرك، لكن سرعان ما تضع حداً له. 

صحياً: تقوم برحلة قريباً مع أحد الأصدقاء وتجدد نشاطك وتزيل عنك الضغوط.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: تتعاون مع الزملاء بايجابية كبيرة، فيكون ذلك ولا شك محل تقدير واحترام كل من حولك.

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً مع الشريك، فتعبّر له عن حقيقة مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة.

صحياً: لا تتكل على الأدوية فقط لتشفى من مرضك، بل عليك أن تتسلح بالتفاؤل أيضا.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يبتسم لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتلاقي الدعم من قِبَل زميل يساعدك في تنفيذ أفكارك لأنه الوحيد الذي يفهمك.

عاطفياً: وجود كوكب الزهرة في الدلو الهوائي الصديق يبشرك بحب جديد مستقر هذه المرة، ويدفعك إلى عدم التفكير في الماضي 

صحياً: لا تستسلم لليأس إذا لم تشعر بالتحسن بسرعة، الأمر يتطلب بعض الوقت وتكون النتيجة كما تبتغي.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم.

عاطفياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً وتظهر حساً كبيراً جداً بالمسؤولية تجاه الشريك.

صحياً: استمع إلى نصائح المقربين منك، فهي لمصلتحك صحياً لأنها عملية ومفيدة.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: قد يجعلك هذا اليوم تتردّد في تسلم مهمة مع أنك تمتلك القدرة على ذلك وتحقيق النجاح المطلوب.

عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية الأخطاء القديمة، وحاول أن تتخطى ذلك برحابة صدر وبساطة.

صحياً: التدخين والإفراط في شرب الكحول والسهر سرعان ما تظهر نتائجهما على صحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: تبني مشاريعك على أسس ثابتة، وقد تقوم بعملية بيع أو شراء أو عملية إقناع في هذا اليوم المثمر والمهم جدا . 

عاطفياً: كثرة التشدد مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب قاسية، وهذا لن يكون في مصلحة العلاقة إطلاقاً.

صحياً: تدرك بعد تجربة طويلة أن الرياضة والوقاية خير علاج للوضع الصحي.

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: قد تضطرب أوضاعك المادية بعض الشيء، وتميل إلى الحذر في التعاطي في الشأن العام.

عاطفياً: صراحتك الزائدة مع الحبيب قد تجرحه وتبعده عنك وتسبب له الإحباط والنفور منك.

صحياً: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحياً، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: تحصل على مبتغاك بعد طول صبر وأناة، وتحصد ما زرعته، كن مستعداً للمزيد من المفاجآت السارّة، ووظف جهودك في سبيل مصلحتك.

عاطفياً: حاول أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب لأنه بحاجة ماسّة إليك بقربه بسبب ما يعانيه.

اجتماعياً: تلتقي أحد الأصدقاء القدامى وتقرران القيام برحلة ترفيهية تفيدكما صحياً.

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