الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبيرة أبراج: استقرار أمنى فى ٢٠٢٣ ومفاجآت فى انتظار الدول

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

ينتظر مصر والجميع في عام 2023 الكثير من المفاجأت المدوية، حيث ستكون مصر مركز العالم وستكون الصدارة لبعض الدول التي كانت على الهامش مثل سوريا وفلسطين والفاتيكان والأردن.

تنصح خبيرة الأبراج ندى عادل ببعض الإدخار في عام 2023، وأن نبتعد عن حالة البذخ الغير مبررة، ويجب أن نبتعد قدر الإمكان عن الاقتراض.

يحكم العالم هذا العام برج الميزان وهو الحاكم العادل، سيكون هناك استرداد حقوق لبعض الناس والدول، وهناك بعض القوانين الجديدة التي ستظهر على الساحة.

وبالنسبة لتخوف بعض الناس من الأغذية تؤكد خبيرة الأبراج أن أرخص أنواع الطعام ستكون أسماك، والعدس والفول والبطاطس، فإلى حد ما سنكون شعب نباتي.

وأكدت أن حركة ارتفاع الأسعار التي من الممكن أن تستمر خلال الفترة القادمة ليس له علاقة بحكومات أو شعوب إنما هو شيء مقدر، خاصة ونحن مقلبين على علامات يوم القيامة الكبرى.

وتوقعت ندى عادل أن يكون هناك انتخابات رئاسية على مستوى دول مثل تركيا، وهناك بعض التغييرات الدستورية في نطاق بعض الدول، كما سيكون هناك لجوء من بعض الأوروبيين للعيش في أحضان الوطن العربي.

بالنسبة للعمل لابد من الإدخار، فالحياة القادمة عبارة عن بناء، يجب أن نعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.

هناك أيضًا بعض الأخبار السارة فمصر ستكون في مركز الدول المستقرة أمنيًا، باستثناء حادث مؤلم يمكن أن يصيب سيناء، وهناك عدد من الوفيات بين الممثلين والإعلام ولاعبي كرة القدم.

ينبغي على الجميع الحذر من العام الجديد، فستكون هناك بعض المفاجأت السارة والغير سارة والتي تحتاج إلى أن نكون مستيقظين طوال الوقت لكيفية تيسير أمور حياتنا، كما يجب الاهتمام بالأطفال من الأمراض والأوبئة ومحاولة رفع مناعتهم، والاهتمام بالتطعيمات الممكنة للحد من أنواع العدوى وغيرها.

مصر توقعات الأبراج 2023 أزمة اقتصاية انتخابات خبيرة ابراج

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وائل لطفي

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