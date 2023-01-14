بسبب التراخيص.. لجنة تحكيم «شارك تانك» فى حيرة بسبب مشروع «ماورد» للمنتجات الطبيعية

عرض المشترك حسام المراغي صاحب مشروع "ماورد" تحت شعار "ثقة تعزز الجمال" مشروعه على المستثمرين خلال الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال "شارك تانك"، وهي منتجات خاصة بالجمال من موارد طبيعية والتي بدأ فيها منذ أربع سنوات.

وطلب حسام استثمار مشروعه بمبلغ 2.5 مليون جنيه مصري مقابل 50% من حصة الشركة.

وعرض عليه رجل الأعمال أيمن عباس أن يقبل الاستثمار مقابل 2.5 مليون مقابل 51% مع العلم أن يكون 250 ألف جنيه لحسام المراغي قبل استخراج التراخيص ومليون وربع المليون استثمارًا، ومليون وربع أخرى بعد استخراج التراخيص بشكل رسمي.

وبعد مناقشات واستفسارات المستثمرين وانبهارهم بالمنتجات التي عرضها عليهم حسام المراغي صاحب المشروع، قدموا نصيحة له بإعادة النظر للمشروع بدقة مرة أخرى بالإضافة إلى الاهتمام بخروج التراخيص.

وبالنهاية وافق حسام مراغي بعرض رجل الأعمال أيمن عباس وهو الاستثمار مقابل 2.5 مليون مقابل 51% مع العلم أن يكون 250 ألف جنيه لحسام المراغي قبل استخراج التراخيص ومليون وربع استثمارًا، ومليون وربع أخرى بعد استخراج التراخيص بشكل رسمي.

وأعضاء لجنة التحكيم هم "أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدى إليكتريك، هيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت، وعبدالله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs.، وأيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسمًا من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.