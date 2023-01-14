مدبولى: ميادين سيناء ستحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا من أجلها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كل الأسر والعائلات المصرية ضحت بأبنائها من كل الفئات وعلى كل المستويات، لافتًا إلى أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضيًا بالمحكمة الابتدائية واستشهد عام 2015 بإحدى الهجمات الإرهابية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي أثناء تواجده بمحافظة شمال سيناء، اليوم السبت، أن مصر لا تنسى أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، مشيرًا إلى أن كل الميادين ستكون بأسماء الشهداء، حتى تظل مصر شاهدة على غلاوة الدم الذي تم دفعه في هذا المكان.

تفقد ميناء العريش

وأوضح رئيس الوزارء أنه تم تفقد ميناء العريش والذي لا تتجاوز مساحته 50 فدانًا، وأصبح ميناءً دوليًا على أعلى مستوى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أضيف له 540 فدانًا، أي أكثر من 11 ضعف المساحة القديمة، كما يتم عمل أرصفة تتجاوز 2.5 كيلو أطوال، وسيكون هذا الميناء واجهة بحرية مهمة جدًا لتصدير كل المنتجات والصناعات التي يتم إنتاجها في شمال سيناء.