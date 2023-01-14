السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«خانقاة سلطان الأشرف برسباي» في طلب إحاطة أمام البرلمان بسبب الإهمال

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الآثار، الأوقاف، والتنمية المحلية، بشأن ما أزمة مسجد وخانقاة السلطان الأشرف برسباي بمنطقة صحراء المماليك فى القاهرة.

وقالت النائبة إن مصر لديها أثر عظيم عمره 600 عام، وهو مجمع متكامل تركه السلطان "الأشرف برسباي" يضم « خانقاة، ومدرسة، ومسجد، وقبة دفن الموتى» ومع الأسف مهملة للغاية مثل كثير من أوضاع الآثار فى مصر.

وأضافت: "البداية كانت من صلاح الدين الأيوبي عندما أتى لمصر وأراد أن يواجه الفكر الشيعي، ووجد فى الصوفية تعويض ملائم عن حب آل البيت والروحانية التي ستغيب بغياب الفكر الشيعي، فمن إيران وخرسان أتى بالصوفية، وبنى لهم مكان للتعبد والإقامة سمي بالخانقاة، وهو عبارة عن مجموعة من الغرف المتجاورة المطلة على مسجد من أجل يقيموا ويتعبدوا فيها".

ولفتت إلى أنه من بعدها سار السلاطين الأيوبيين والمماليك على خط صلاح الدين الأيوبي، وكان من بينهم السلطان الملك الأشرف برسباي، والذى عُرف وسط السلاطين بكرم أخلاقه، وحلمه، وفي عهده الذي استمر 17 سنة، رأت الدولة المصرية أيام سعيدة واستقرار وطمأنينة كبيرة ولكن الخانقاة التى بناها الأشرف برسباي، وقباب دفن أقاربه وأمراؤه الملحقة بها فى وضع لا تحسد عليه، كتير منها منهار، وعلى أطرافها يلقي البعض القمامة فى مشهد لا يجوز أن نراه أبدا في أثر عمره 600 سنة.
وأكدت على أنه بناءًا علي ذلك توجه طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات الآثار، الأوقاف، والتنمية المحلية، لضرورة التدخل لرفع الأضرار عن مسجد وخانقاة السلطان الأشرف برسباي بمنطقة صحراء المماليك فى القاهرة، وإدخالها فى خطة الترميم لإعادتها مثل ما كانت.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب إحاطة الاثار الأوقاف مسجد وخانقاة السلطان الأشرف برسباي صحراء المماليك صلاح الدين الأيوبي

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