السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إقالات واستقالات.. ماذا يحدث داخل حزب «مصر أكتوبر»؟

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر

شهد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، أمس الجمعة، اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، تضمنت إقالة المهندس وليد عبد الوهاب قوطة من منصبه كأمين تنظيم الحزب، وتعيين الدكتور محمد جمال حنفي خلفا له، بجانب منصبه كنائب لرئيس الحزب للشئون القانونية.

كما أصدرت رئيس الحزب قرارًا بإقالة الدكتور محمد بدران من منصب النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتعيين اللواء محمود خميس بديلاً.

في المقابل، أعلنت أمانة القاهرة بحزب مصر أكتوبر بقيادة المهندس مراد الصاوي، أمين الأمانة ونوابه الدكتور ياسر مهران، والمهندس حسن عبدالغفار، ومحمد منير، وأمين التنظيم أيمن فتحي، وسيد الساحة، أمين المجالس المحلية، وجميع أعضاء الأمانة عن استقالتهم من الحزب.

وأكدوا عبر صفحة أمانة القاهرة لحزب مصر أكتوبر الرسمية أن الأسباب سوف يتم الإعلان عنها قريبًا.

كما أعلنت أمانة الدقهلية بحزب مصر أكتوبر، تقديم استقالة جماعية.

وأعلنت الأمانة في بيان لها، استقالتها بجميع تشكيلاتها من أمناء أمانة المحافظة وأمانات المراكز.

 

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