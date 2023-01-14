بدء امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر دون شكاوى

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر اليوم السبت، تأدية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، في مادتي اللغة العربية والأحياء دون شكاوى، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، بالإضافة إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة.

كما شدد على الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بالضوابط الامتحانية، مشيرًا إلى الاهتمام الشديد بالنظافة والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.