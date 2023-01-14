السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بدء امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر دون شكاوى

جولة وكيل تعليم البحر
جولة وكيل تعليم البحر الاحمر

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمدارس البحر الأحمر اليوم السبت، تأدية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023، في مادتي اللغة العربية والأحياء دون شكاوى، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، ضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان ومنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، بالإضافة إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة.

كما شدد على الحزم الشديد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والالتزام بالضوابط الامتحانية، مشيرًا إلى الاهتمام الشديد بالنظافة والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

الترم الاول للعام الدراسي البحر الاحمر الاول الثانوى الامتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول اللغة العربية امتحانات الصف الأول الثانوى هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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