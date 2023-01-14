تداول امتحان اللغة العربية للأول الثانوى.. و«التعليم» تتحرك

تداولت جروبات على تطبيق «تليجرام» أسئلة بزعم أنها امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، التي بدأت اليوم السبت.

وتحركت وزارة التربية والتعليم على الفور، بعد أن نشرت الجروبات صورًا بزعم أنها نسخة من امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي في الإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة الجديدة.

وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إنها تتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها وتحديد مكان وهوية مصورها لاتخاذ الإجراءات ضده.

معلومات عن الامتحانات

يتسلم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ورقة أسئلة للجزء المقالي، ومن ثم يتسلم كراسة إجابة، وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق أبيض لاستخدامها كمسودة بالامتحانات.

- أسئلة الاختيار من متعدد تتفق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

- خطوات الحل لكل سؤال من خطوة إلى خطوتين.

-الامتحان الورقى للأسئلة المقالية الذى يمثل نسبة (١٥%) يكون على نفس نظام بوكليت الثانوية العامة.

- كل سؤال أسفله مساحة للإجابة، وعلى ذلك تكون ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة.

- تحتوي ورقة امتحان الأول والثاني الثانوي على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

- زيادة مساحة الورق للجزء المقالي حتى يتبقى جزء كمسودة للطالب.

-هدفنا أن الطلاب يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل.