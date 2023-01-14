واشنطن تدعو روسيا إلى تكثيف التعاون فى صفقة الحبوب

دعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا إلى تكثيف التعاون في إطار صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا في البحر الأسود.

وقالت جرينفيلد: "إنني أدعو الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن للانضمام إلينا في دعوة روسيا لتكثيف التعاون بسرعة"، وفقًا لـ «روسيا اليوم».

وأشارت إلى أن صفقة الحبوب اليوم لا توفر الحجم المطلوب من صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ الأوكرانية، في إطار صفقة الحبوب.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.