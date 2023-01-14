السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاتصال الجزائرى يؤكد على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وزير الاتصال الجزائرى
وزير الاتصال الجزائرى محمد بوسليمانى

 جدد وزير الاتصال الجزائرى محمد بوسليمانى، دعم بلاده الدائم لدولة فلسطين، قيادة وشعبًا، وهو ما تحرص على ترجمته بكل الأوجه الممكنة، مؤكدًا الموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الفلسطينية.

 

جاء ذلك خلال المباحثات، التى جمعته بنظيره الفلسطينى أحمد عساف نزار، على هامش مشاركتهما فى أعمال الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربي، المنعقد بتونس، حول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال.


وبحسب بيان وزارة الاتصال الجزائرية، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، والحرص على دعم التعاون القائم في ميدان الإعلام والاتصال.


من جهته، ثمن وزير الإعلام الفلسطيني علاقات التعاون القائمة بين البلدين على جميع الأصعدة، مجددًا شكره الخالص للجزائر على دعمها للقضية الفلسطينية خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على "مواصلة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والفلسطيني".

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