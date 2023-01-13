ضبط تاجري هيروين في الشرقية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) من ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) بنطاق أمن الشرقية حال تواجدهما بمحيط سكنهما وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى –2 هاتف محمول –ميزان حساس).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.