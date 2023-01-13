الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رياض منصور يطالب مجلس الأمن بإنهاء استثناء الشعب الفلسطينى من الحقوق الدولية

رياض منصور
رياض منصور

طالب مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الجمعة، أعضاء المجلس لإنهاء استثناء الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي تم سن الصكوك الدولية لضمانها، لافتًا إلى أنه وبعد مرور 75 عامًا، يستمر نزع الملكية والتهجير وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

جاءت تصريحات  مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة اليابان حول سيادة القانون، عقدت على المستوى الوزاري تحت عنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلم والأمن الدوليين سيادة القانون بين الأمم".

كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى الجلسة وتطرق خلالها إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أن أي ضم لأراضي دولة ما من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يشكل انتهاكًا للميثاق وللقانون الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف "منصور"، أنه يوجد في صميم نظام القانون الدولي مبدأين أساسيين وهما حق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، فيما تجسد فلسطين انتهاك هذين المبدأين العدوان والضم والفصل العنصري أمور تحصل في فلسطين مؤكدًا أن ذلك يستحق اهتمامًا وإجراءات فورية من قبل مجلس الأمن.

txt

رئيس وزراء فلسطين: على بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين

- منصور: لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب

وتابع منصور "أعضاء هذا المجلس وكل أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن القانون الدولي يتم انتهاكه في فلسطين، مستدركًا "هل ينتهي دور هذا المجلس بالتشخيص أم دوره معالجة المرض بمجرد تشخيصه؟".

وأكد أنه لا يمكن أن تتعايش سيادة القانون مع الإفلات من العقاب، قائلًا "هل تمت محاسبة مسئول إسرائيلي واحد، جنرال إسرائيلي، جندي إسرائيلي، مستوطن إسرائيلي؟ ليس من المستغرب إذن أن تستمر إسرائيل في اختيار الاحتلال الاستعماري على السلام. إنها تراهن على أنها ستفلت من العقاب".

txt

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

كما تطرق منصور إلى قيام إسرائيل مؤخرا بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني والمجتمع المدني والقيادة، مذكرًا بأنه قبل ذلك صنفت إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظمات إرهابية، وعلى الرغم من الاستهجان الدولي لهذا التصنيف، فقد رفضت إسرائيل التراجع عنه.

رياض منصور فلسطين الامم المتحدة الشعب الفلسطيني مجلس الأمن الدولي انطونيو جوتيريش تقرير المصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

حبس 24 متهمًا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

وزير الإسكان يكشف تفاصيل طرح 20044 وحدة سكنية بالمدن الجديدة

الهند تخصص 2.15 مليار دولار لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر

مصرع مواطن إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية في طنطا

إطلاق ماراثون الأقصر بمشاركة 1000 عداء.. وصبحى: يسهم فى زيادة الحركة السياحية

معهد التخطيط يحصل على «الأيزو» في مجالي السلامة والصحة المهنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى