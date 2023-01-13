رئيس وزراء فلسطين: على بريطانيا صاحبة إعلان بلفور الاعتراف بدولة فلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، إن هذه اللحظة المناسبة لأن تعترف بريطانيا صاحبة إعلان بلفور بدولة فلسطين، فى ظل الفراغ السياسى والإجراءات الإسرائيلية المدمرة لحل الدولتين، مطالبا بريطانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها واحترامها.

جاء ذلك خلال استقباله وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني اللورد طارق أحمد، اليوم /الخميس/، في مكتبه برام الله، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، "هناك فراغ سياسي وحكومة إسرائيلية جديدة تحمل برنامج التطرف والعنصرية، ونشهد المزيد من تصعيد للأوضاع حيث ارتقى 8 شهداء منذ بداية العام في أقل من أسبوعين، والاقتحامات للمسجد الأقصى التي ستنقل الصراع من أسوار القدس إلى داخل الحرم، بالإضافة إلى الاعتقالات اليومية والتوسع الاستيطاني".



وتابع أشتية "إسرائيل وسعت دائرة حربها على أرضنا وروايتنا وشعبنا، ورفعت وتيرة القرصنة على أموالنا، وتستمر باحتجاز مليارات الشواكل بشكل غير قانوني وشرعي، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويؤثر على قدرة الحكومة للوفاء بالتزاماتها"