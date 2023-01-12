الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: الانتهاء من تركيب 1.8 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة بالمحافظات

عداد الكهرباء الكودي
عداد الكهرباء الكودي

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية التابعة للوزارة الكهرباء، من تركيب 1.8 مليون عداد كودي للعقارات المخالفة والعشوائية من إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على مستوى شركات التوزيع.

واشار المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء استقبلت 3 ملايين طلب لتحويل الممارسات إلى تركيب عداد كودي خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي ساعد في تقليل السرقات ونسب الفقد على مستوي الجمهورية.

واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعاييرالجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأضاف الوزير، أنه في هذا الصدد، فقد ارتفع عدد المشتركين بمحافظة سوهاج، من 1,2 مليون مشترك إلى 1,7 مليون مشترك بنسبة تطور 37%، وارتفع الحمل الأقصى من 629 ميجاوات إلى 818 ميجا وات بنسبة تطور 30%.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء عداد كودي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء خدمات الكهرباء

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