عمر حسن.. قصة لاعب رفض النادي واحتضنه «كابيتانو مصر»

تواجدت كاميرا برنامج «كابيتانو مصر» بالإسماعيلية مقدمة قصة إنسانية مميزة للاعب الناشئ عمر محمد حسن الذي تذكر يوما قاسيا عليه يوم رفضه من النادي وحزنه هو ووالده حتى تقدم للمشاركة في برنامج كابياتنو مصر.

برنامج كابيتانو مصر

وعبر اللاعب عن سعادته البالغة في في التواجد بالمنافسة وأنها ستكون بداية قوية للغاية ويتمنى أن يكون كابيتانو مصر خلال المشروع الرياضي الأقوى.

تواجد الإعلامي الكبير مدحت شلبي ضمن حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجاء ذلك تأكيدا لما نشره الدستور عن ضيف الحلقة من قبل.

تقام خلال حلقة اليوم ضمن مباريات بطولة «كابيتانو مصر» مباراة قمة المجموعة بين فريقي «محمد لطيف» بقيادة الكابتن سيد معوض في مواجهة «محمود الجوهري» بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب

تأتي المباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة والتي يحتل فيها فريق لطيف 3 نقاط بينما يحتل فريق الجوهري نقطتين ومن المقرر أن يحتل الفائز بالمباراة صدارة المجموعة.

وخلال الحلقة تواجد الإعلامي شريف مدكور ضيفا على برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض يومي الخميس والجمعة على قناة أون في تمام الساعة العاشرة.

أدار "مدكور" حوارا خفيفا مع 2 من الناشئين وقال لهم إنه أحضر لهم مفاجأة فتقاجئ الناشئين بدخول عدد من الأمهات عليهم وبدأ شريف في مناقشتهم ومحاورتهم في حياتهم الشخصية وحبهم لكرة القدم.

حضرت طاقم عمل برنامج كابيتانو مصر مفاجأة قوية ولفتة إنسانية للاعب عمر أحمد الذي خرج عن تركيزه مؤخرا بسبب مرض والدته وخضوعها لرحلة علاج خلال الفترة الأخيرة.

وكانت المفاجأة من خلال تجهيز غرفته بكاميرات سرية وإحضار والدته في زيارة مفاجئة وتم رصد اللقاء بينهما ورصد المشاعر الإنسانية وبكاء الأم والمفاجأة القوية التي قابلها الإبن.