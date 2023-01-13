مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023 وترددات القنوات الناقلة
يهتم محبوا الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم لجميع الدوريات سواء الدوري المصري نسخة 2022-23 الذي انطلق يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، أو مباريات دوريات كرة القدم الأجنبية، وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023، وترددات القنوات الناقلة.
مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني
استون فيلا و لليدز يونايتد الساعة 22:00.
سلتا فيجو و فياريال الساعة 22:00.
مباريات الدوري المصري
أسوان وحر س الحدود الساعة 14:45.
فاركو و سيراميكا كليوباترا الساعة 17:00.
الإسماعيلي و المقاولون العرب الساعة 19:00.
وتُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.
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وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|الأهلي
|12
|9
|3
|0
|22
|5
|+17
|30
|2
|فيوتشر
|13
|7
|6
|0
|16
|8
|+8
|27
|3
|الزمالك
|13
|7
|5
|1
|22
|7
|+15
|26
|4
|بيراميدز
|13
|7
|3
|3
|19
|10
|+9
|24
|5
|الاتحاد
|13
|6
|1
|6
|12
|14
|-2
|19
|6
|المقاولون العرب
|12
|4
|6
|2
|14
|13
|+1
|18
|7
|غزل المحلة
|12
|5
|3
|4
|11
|15
|-4
|18
|8
|المصري
|12
|4
|5
|3
|12
|13
|-1
|17
|9
|أسوان
|12
|5
|1
|6
|13
|13
|0
|16
|10
|سيراميكا كليوباترا
|12
|4
|3
|5
|17
|16
|+1
|15
|11
|سموحة
|13
|2
|7
|4
|6
|11
|-5
|13
|12
|طلائع الجيش
|13
|3
|4
|6
|15
|21
|-6
|13
|13
|فاركو
|12
|2
|6
|4
|10
|11
|-1
|12
|14
|البنك الأهلي
|13
|2
|6
|5
|13
|16
|-3
|12
|15
|إنبي
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|16
|حرس الحدود
|12
|2
|4
|6
|9
|16
|-7
|10
|17
|الداخلية
|13
|1
|7
|5
|9
|16
|-7
|10
|18
|الإسماعيلي
|12
|1
|4
|7
|7
|15
|-8
|7