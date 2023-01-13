الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبوا الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم لجميع الدوريات سواء الدوري المصري نسخة 2022-23 الذي  انطلق يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، أو مباريات دوريات كرة القدم الأجنبية، وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023، وترددات القنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني 

استون فيلا و لليدز يونايتد الساعة 22:00.

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سلتا فيجو و فياريال الساعة 22:00.

مباريات الدوري المصري 

أسوان وحر س الحدود الساعة 14:45.

فاركو و سيراميكا كليوباترا الساعة 17:00.

الإسماعيلي و المقاولون العرب الساعة 19:00.

وتُبث مباريات  الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

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وجاء ترتيب الفرق في الدوري المصري 

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي12930225+1730
2فيوتشر13760168+827
3الزمالك13751227+1526
4بيراميدز137331910+924
5الاتحاد136161214-219
6المقاولون العرب124621413+118
7غزل المحلة125341115-418
8المصري124531213-117
9أسوان125161313016
10سيراميكا كليوباترا124351716+115
11سموحة13274611-513
12طلائع الجيش133461521-613
13فاركو122641011-112
14البنك الأهلي132651316-312
15إنبي122461118-710
16حرس الحدود12246916-710
17الداخلية13175916-710
18الإسماعيلي12147715-87
مباريات كرة القدم الدورى المصرى شبكة أون تايم أسوان وحر س الحدود

رئيس التحرير

وائل لطفي

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