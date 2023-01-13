يهتم محبوا الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم لجميع الدوريات سواء الدوري المصري نسخة 2022-23 الذي انطلق يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ومن المنتظر أن تمتد المسابقة حتى يونيو 2023، أو مباريات دوريات كرة القدم الأجنبية، وتعرض «الدستور» لقرائها خدمة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-1-2023، وترددات القنوات الناقلة.

مباريات الدوري الإنجليزي والإسباني

استون فيلا و لليدز يونايتد الساعة 22:00.

سلتا فيجو و فياريال الساعة 22:00.

مباريات الدوري المصري

أسوان وحر س الحدود الساعة 14:45.

فاركو و سيراميكا كليوباترا الساعة 17:00.

الإسماعيلي و المقاولون العرب الساعة 19:00.

وتُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

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