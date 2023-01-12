الخميس 12 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والمصرى

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي والمصري في الجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

انتهت مباراة الأهلي والمصري في الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بهذا التعادل واصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر حتى الآن، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمصري

مركزفريقلفتخلهضدهنقط
1الأهلي1394022531
2فيوتشر1375015727
3الزمالك1374122726
4بيراميدز1372318924
5غزل المحلة13634111521
6الاتحاد السكندري13616121419

7

المقاولون العرب12462141318
8المصري البورسعيدي13453121318
9أسوان12516131316
10سيراميكا كليوباترا12435171615
11سموحة1327461113
12طلائع الجيش13346151913
13فاركو12264101112
14البنك الأهلي13265131612
15الداخلية1317591610
16حرس الحدود1224691610
17إنبي13247111910
18الإسماعيلي121477157

الأهلى يتعادل سلبيا مع المصرى فى مباراة الفرص الضائعة

تشكيل الأهلى أمام المصرى.. برونو سافيو ومحمد شريف يقودان الهجوم الأحمر

وشهدت الجولة الثالثة عشرة تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري، وكذلك تعادل بيراميدز وفيوتشر، بينما  خطف البنك الأهلي، نقطة التعادل أمام الداخلية بنتيجة 3-3 على ملعب بتروسبورت.

الدورى المصرى جدول ترتيب الدوري المصري الاهلى المصرى الأهلي والمصري مباراة الأهلي والمصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

حفل زفاف هندى أسطورى داخل مدينة شرم الشيخ (صور)

سفينة المعرفة «لوجوس هوب».. «الدستور» داخل أكبر مكتبة عائمة فى العالم

«صنايعية مصر».. قصة رجل المخابرت الذي تحول لأسطورة الصناعة

«صنايعية مصر».. قصة صناعة أول حذاء رياضى فى مصر

خريطة الأمطار خلال الأسبوع المقبل على محافظات مصر

«جثة متفحمة».. أمن الجيزة يحاول حل لغز جثة شاب بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مباراة تعادل الأهلي والمصري في الدوري العام

تشييع جثمان والد ريم البارودى من مدينة نصر

مباراة فيوتشر وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال