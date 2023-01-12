جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والمصرى

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباراة الأهلي والمصري في الجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

انتهت مباراة الأهلي والمصري في الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، فى المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بهذا التعادل واصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 4 ولم يخسر حتى الآن، ويأتي فيوتشر في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والمصري

مركز فريق ل ف ت خ له ضده نقط 1 الأهلي 13 9 4 0 22 5 31 2 فيوتشر 13 7 5 0 15 7 27 3 الزمالك 13 7 4 1 22 7 26 4 بيراميدز 13 7 2 3 18 9 24 5 غزل المحلة 13 6 3 4 11 15 21 6 الاتحاد السكندري 13 6 1 6 12 14 19 7 المقاولون العرب 12 4 6 2 14 13 18 8 المصري البورسعيدي 13 4 5 3 12 13 18 9 أسوان 12 5 1 6 13 13 16 10 سيراميكا كليوباترا 12 4 3 5 17 16 15 11 سموحة 13 2 7 4 6 11 13 12 طلائع الجيش 13 3 4 6 15 19 13 13 فاركو 12 2 6 4 10 11 12 14 البنك الأهلي 13 2 6 5 13 16 12 15 الداخلية 13 1 7 5 9 16 10 16 حرس الحدود 12 2 4 6 9 16 10 17 إنبي 13 2 4 7 11 19 10 18 الإسماعيلي 12 1 4 7 7 15 7

وشهدت الجولة الثالثة عشرة تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري، وكذلك تعادل بيراميدز وفيوتشر، بينما خطف البنك الأهلي، نقطة التعادل أمام الداخلية بنتيجة 3-3 على ملعب بتروسبورت.