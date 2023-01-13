الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا «بيمن» مقررًا للجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.. فمن هو؟

الانبا بيمن
الانبا بيمن

قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الأنبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، مقررًا للجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس.

وهو من مواليد مركز منفلوط (جزيرة الحواتكة) في 19 ديسمبر 1959، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1982 من جامعة أسيوط، وخدم في قُرى منفلوط، وعمل مهندسًا بدمنهور، وترهب في 15 أكتوبر 1986 م، بدير السيدة العذراء مريم المحرق في أسيوط، باسم الراهب رويس المحرقي، وسيم كاهنًا في 19 مايو 1991.

وتغير اسمه الى بيمن المحرقي مع سيامته قسًا، وسيم أسقفًا في 26 مايو 1991 م، على إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس، وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد قامت بتكليفه ممثلاً عنها  لدى الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، ومسئولاً عن العلاقات الاجتماعية والتنموية بين الكنيستين.  وذلك وِفقًا للقرار البابوي رقم 9/2013 والموقع بيد البابا تواضروس الثاني.

ويتولى الآن أيضًا مهمة الأشراف على ايبارشية نجع حمادي منذ فترة مرض الأنبا كيرلس والى ما بعد نياحته، ويعاونه في ذلك أيضًا الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا بيجول أسقف زاربي المحرق ورئيس دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الأرثوذكس بأسيوط والمعروف باسم الدير المحرق.

هذا وقام البابا تواضروس الثاني بتعيين الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا إبرام مطران الفيوم كمقرري للجنة الإعلام، وتعيين الأنبا بيتر الأسقف نورث وكارولينا مقررًا مساعدًا للجنة، أما لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، فقرر قداسة البابا تواضروس الثاني تعيين الأنبا بيمن مطران نقادة مقررًا للجنة، وتعيين الأنبا إكليمندس أسقف عام لكنائس ألماظة مقررًا مساعدًا.

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