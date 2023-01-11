التعادل السلبى يحسم مواجهة نانت وليون فى الدورى الفرنسى

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة نانت وليون التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الفرنسي.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي بعدما اعتمد عليه أنطوان كومباريه المدير الفني لفريق نانت الفرنسي بشكل أساسي.

واحتل نانت المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بينما جاء أوليمبيك ليون في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالطه سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادي نانت الفرنسي في الوقت الحالى ويقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي.

وسبق أن حصد مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب فى نانت خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث يعد أحد النجوم البارزين فى الفريق الفرنسي خلال الموسم الحالي.