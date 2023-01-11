شعبة الدواجن: طرح كميات كبيرة بأسعار مخفضة قبل رمضان

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن عملية استيراد الدواجن من اختصاص وزارة الزراعة، التى لم تعلن حتى الآن عن استيراد كميات جديدة، مقترحًا الإفراج عن كميات من الصويا توفيرًا للعملة الصعبة التى قد تذهب إلى استيراد الدواجن.

وشدد «السيد» على ضرورة حماية تلك الصناعة الوطنية المهمة والدفع بعملية الإنتاج المحلى عن طريق تحفيز المربين بدلًا من الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر أكبر من أن تستورد «أوراك الدجاج» التى يصدرها الغرب لعدم حاجته إليها.

وأضاف: «حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن يكمن فى الإفراج عن كميات كبيرة من مدخلات الإنتاج من فول الصويا والذرة الصفراء، فضلًا عن ضرورة تحديد سعر موحد بعد إضافة هامش ربح للمستوردين، وذلك بهدف مكافحة السوق السوداء وللنهوض مرة أخرى بتلك الصناعة التى تعد من أكثر الصناعات أهمية».

وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحل تلك الأزمة وتوفير مدخلات الإنتاج، فى حين أن «السماسرة» يستغلونها لتحقيق أرباح، مضيفًا: «شعبة الدواجن بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وبالتعاون مع المحافظات سوف تطرح دواجن مجمدة بسعر تكلفة المصنع دون وضع هامش ربح؛ لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك».

وأشار إلى أنه سيتم طرح الدواجن المجمدة خلال شهر يناير الجارى، مضيفًا: «بالفعل تم إطلاق منفذ بيع فى باب الشعرية بالقاهرة، وتم الترتيب حاليًا لطرح البيض أيضًا فى تلك المنافذ بأسعار فى متناول الجميع».

وأضاف: «أسعار الدواجن اليوم سجلت ٥٤ جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة وتصل للمستهلك بـ٦٠ جنيهًا، بينما سجل البيض الأحمر ٨٣ جنيهًا للكرتونة والبيض الأبيض ٨٠ جنيهًا للكرتونة ويصل إلى المستهلك بـ٩٠ جنيهًا».