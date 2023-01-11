رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لإثبات الإعاقة

تصدر رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي قائمة بحث الكثير من رواد محرك البحث العالمي جوجل في مصر خلال الفترة الماضية، لمعرفة نتيجة توقيع الكشف الطبي على المتقدمين لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، ما جعلنا نرصد رابط كافة التفاصيل المتعلقة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لحامليها.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبطاقة الخدمات المتكاملة من هنا.

اختيار نتيجة الكشف الطبي.

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

الضغط على كلمة بحث.

ستظهر نتيجة الكشف الطبي الخاص بالمتقدم لإثبات الإعاقة.

أماكن تنفيذ الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة

وتوفر وزارة الصحة والسكان عدد من المستفيات الحكومية لاستقبال المتقدمين بتوقيع الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهي:

مركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي للقوات المسلحة بالعجوزة.

مستشفي كوبري القبة العسكري.

مستشفي المعادي العسكري.

مستشفي الشرطة بمدينة مصر.

أبرز مزايا امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة

وتمنح بطاقة الخدمات المتكاملة الكثير من المميزات والخدمات للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من بينها:-