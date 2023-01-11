الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يؤكد متابعة بايدن لتعطل حركة الطيران.. وينفى وجود هجوم إلكترونى

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن على دراية بالعطل الفني في نظام إدارة الطيران الاتحادي.

وأوضح البيت الأبيض في بيان مساء اليوم أنه «لا دليل على أن السبب في تعطل حركة الطيران يقف وراءه هجوم إلكتروني».

وأعلنت السلطات الأمريكية، منذ قليل، إلغاء رحلات جوية من عدة دول بالعالم متجهة إلى الولايات المتحدة بسبب خلل فني بمطارات الولايات المتحدة.

من جهته، وجه وزير المواصلات الأمريكي بالتحقيق بسبب العطل الفني بحركة الطيران، وذلك وفق قناة "العربية".

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وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أنها تسعى للسيطرة على عطل فني بنظام الإشعارات الجوية.

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أنها طلبت من شركات الطيران تعليق الرحلات لساعات.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، تعليق جميع الرحلات الداخلية في أمريكا حتى 14:00 بتوقيت جرينتش.  

فيما أكدت مواقع رصد حركة الطيران أن إجمالي الرحلات المتأخرة داخل وخارج أمريكا بلغ 1230 رحلة.

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