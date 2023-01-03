منها شركات الطيران الاقتصادي.. 6 نصائح لتوفير المال خلال رحلات السفر

يعد السفر أحد الهوايات المميزة والممتعة، ولكنه قد يكون هواية مكلفة للغاية، لأولئك الذين يتطلعون إلى خفض النفقات في رحلتهم القادمة دون تقليص أي من المتعة، في السطور التالية نستعرض بعض الأفكار بسيطة لتوفير أموالك.

1- اسلك الطريق الأقل ازدحامًا

يتميز موقع وتطبيق "Instagram"، بوجود صور الأماكن الرائعة التي نرغب جميعًا في رؤيتها، ومع ذلك، فإن الوصول إلى العديد من هذه المواقع قد يكون باهظ التكلفة ، أو يتطلب مصروفات كثير عند الوصول إليها.

لذا بدلاً من التوجه لرؤية وجهات قائمة الأمنيات ابحث عن أماكن أبعد قليلاً عن المسار المطروق.

2- استخدام شركات الطيران منخفضة التكلفة “ الاقتصادي”

تعتبر شركات الطيران منخفضة التكلفة ممتازة لهذا، حيث أن معظمها يتصل بالمطارات والمدن الأصغر والأقل ازدحامًا، مما يسهل العثور على أماكن جديدة لاستكشافها، وبالمثل يمكن أن تتيح رحلات القطار الوصول إلى الأماكن التي لا تخدمها شركات الطيران.

3- وسع قاعدة اختياراتك للإقامة في الفنادق

مع ضيق الوقت لرؤية أكبر قدر ممكن، ستبقى نسبة كبيرة من الزوار في مكان واحد لليلة واحدة فقط، الخيار الأفضل هو استخدام نفس الفندق كقاعدة لاستكشاف المنطقة الأوسع، لأن الإقامة لمدة ثلاث ليالٍ أو أكثر غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض سعر الغرفة.

تكافئ العديد من الفنادق ودور الضيافة أولئك الذين يبحثون عن إقامة طويلة بسعر أرخص تقدم العديد من الفنادق خصومات على الحجوزات لعدة ليال.

4- احجز إفطارك واستغن عن الوجبات الغالية

هذه طريقة سهلة لخفض إنفاقك اليومي على الطعام، تناول وجبة فطور شهية قبل التوجه للاستكشاف، واستغني عن الحاجة إلى وجبات خفيفة باهظة الثمن في الطريق، وأعدك ليوم حافل من الاستكشاف في المستقبل.

5- استخدم وسائل النقل المحلية

الطريقة الأفضل والأرخص للتعرف على مدينة أو منطقة جديدة هي السير على الأقدام، لذا ارتدِ حذائك الأكثر راحة وشغِّل خرائط Google. إذا كان المشي لا يروق لك (أو لم يكن الطقس ملائمًا)، فجرّب نظام الحافلات أو المترو المحلي.

الأمر نفسه ينطبق عند السفر من المطار إلى فندقك والعكس صحيح، أو ابحث عن العقارات التي تقدم خدمة التوصيل من المطار بسعر الغرفة.

6- استثمر البطاقات المجانية

تقدم العديد من المدن الكبرى تصريحًا يمنح الوصول إلى العديد من المتاحف والمعالم السياحية، لذلك بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى زيارة العديد من المواقع الثقافية أثناء إقامتهم فهذه طريقة ممتازة لتوفير المال.

يمكنك في كثير من الأحيان العثور على واحد يلبي اهتماماتك المحددة أيضًا، على سبيل المثال في إسبانيا توفر بطاقة برشلونة الدخول المجاني إلى أكثر من 25 متحفًا وموقع جذب، وخصومات في أكثر من 70 موقعًا (من المحطات الثقافية إلى الجولات والمطاعم).